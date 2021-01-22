В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации Pfizer

В Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Все они были пожилого возраста, сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.

Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

По данным регулятора, скончавшиеся пациенты были в возрасте от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с прививкой. Уточняется, что они умерли от возникающих в их преклонном возрасте заболеваний.

Ранее стало известно, что 79 литовских врачей, которые вакцинировались препаратом Pfizer и BioNTech, заразились коронавирусом. Литовский инфекционист пояснила это тем, что медики уже были инфицированы на момент прививки.