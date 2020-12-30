Пациент в Швейцарии скончался после прививки вакциной Pfizer

В Швейцарии пациент скончался после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

Согласно заявлению ведомства, 91-летний мужчина умер через несколько дней после вакцинации. Представители властей отметили, что у пациента были серьезные заболевания, которые, скорее всего, стали причиной естественной смерти. Отмечается, что наличие связи между прививкой и летальным исходом крайне маловероятно.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Швейцарии 23 декабря. Единственной одобренной к использованию в стране вакциной является средство компании Pfizer.

Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.