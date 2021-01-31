В США передумали вакцинировать от COVID-19 заключенных в тюрьме Гуантанамо. О приостановке реализации соответствующего плана заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на совей странице в Twitter.

По предложению Минобороны США должны были привить 40 заключенных Гуантанамо, в том числе Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.

«Ни один из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем реализацию этого плана, поскольку мы пересматриваем протоколы защиты состава. Мы остаемся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск», — написал Кирби.

Как отмечает РИА Новости, законодатели-республиканцы раскритиковали план Минобороны. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти отметил, что президент США Джо Байден не говорил, что в план по борьбе с коронавирусом входит «вакцинация террористов раньше, чем большинства американцев». Конгрессвумен Элиза Стефаник в свою очередь назвала приоритетную вакцинацию заключенных вместо пожилых и ветеранов «непростительной».

Число зараженных коронавирусом в Гуантанамо неизвестно, в начале пандемии военные сообщали о двух случая заражения на базе. После этого Минобороны прекратило разглашение подобных данных.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.