Летевший в Гуантанамо вертолет потерпел крушение на Кубе

На Кубе потерпел крушение вертолет, следовавший из провинции Ольгин в район залива Гуантанамо, где находятся военно-морская база и тюрьма. Об этом сообщает издание CubaDebate.

Происшествие произошло утром 29 января. Воздушное судно врезалось в возвышенность и потерпело крушение. В результате аварии пять членов экипажа погибли.

На данный момент комиссия Министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).