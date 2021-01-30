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Летевший в Гуантанамо вертолет потерпел крушение на Кубе

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Claudia Daut / Reuters

На Кубе потерпел крушение вертолет, следовавший из провинции Ольгин в район залива Гуантанамо, где находятся военно-морская база и тюрьма. Об этом сообщает издание CubaDebate.

Происшествие произошло утром 29 января. Воздушное судно врезалось в возвышенность и потерпело крушение. В результате аварии пять членов экипажа погибли.

На данный момент комиссия Министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

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