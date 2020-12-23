Под Воронежем рухнул вертолет

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС. Инцидент произошел в поле западнее села Подгорное Рамонского района.

По предварительной информации, в рухнувшем вертолете Robinsson пострадали два человека, погибших нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия уже направлены следователи, пожарно-спасательные подразделения и медики.

Ранее в результате крушения легкомоторного вертолета Robinson R44 под Вологдой погиб Олег Васильев, гендиректор АО «Дед Мороз» — туристического предприятия, которое устраивало туры по вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.