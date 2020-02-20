Разбился вертолет с российским блогером

В Ярославской области разбился вертолет, на борту которого находился владелец сети охотничьих магазинов и популярный оружейный блогер Андрей Шелестов. Как сообщает портал «ProГород», инцидент произошел около деревни Веслево, неподалеку от Переславля-Залесского.

Отмечается, что вертолет во время взлета задел линию электропередачи, повредил лопасти и рухнул. Из-за аварии населенный пункт на некоторое время остался без электричества, однако на момент публикации новости оно было восстановлено.

Шелестов был госпитализирован в переславскую ЦРБ. По словам главного врача Кирилла Харчикова, у него диагностировали травму ноги. После оказания необходимой помощи состояние Шелестова оценивается ближе к удовлетворительному.

Шелестов — основатель группы компаний «Шанс» и сети охотничьих магазинов «Охотактив», блогер. В роликах на YouTube-канале «Оружейный барон» он рассказывает о том, как устроен рынок продажи оружия, и о его новинках. На канал Шелестова подписаны почти 200 тысяч человек.

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