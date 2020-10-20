Упавший в реку под Вологдой вертолет с двумя погибшими унесло течением

Легкомоторный вертолет марки Robinson R44 врезался в высоковольтную линию и рухнул в реку Сухона между деревнями Бобровское и Мыс Нюксенского района под Вологдой. Его унесло течением, сообщает ТАСС.

Глава районной администрации Светлана Теребова рассказала агентству, что внутри находится минимум один человек, спасти его пока не удалось. «Вытащить пока не можем, пока ничего не понятно, жив он или нет. Навстречу направили катер», — отметила она.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, в вертолете обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины.

На месте происшествия работает 21 спасатель и восемь единиц техники. Транспортное средство принадлежит вертолетной компании «Аэросоюз», оно летело из Вологды в Великий Устюг. «Вертолет четырехместный, количество людей на борту устанавливается», — сказали ТАСС в пресс-службы ГУ МЧС по области.

Прокуратура начала проверку.