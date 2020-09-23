Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области

Истребитель Су-30 был уничтожен во время планового полета в Тверской области. Картину случайной атаки истребителя следующего поколения Су-35 на своего предшественника восстановило издание «Коммерсантъ».

В ходе расследования стало известно, что Су-35 по-настоящему атаковал Су-30 в ходе учебного боя. Ракетного вооружения на нем не было, также не должны были прозвучать выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1. Сама атака должна была зафиксироваться на фото или видео.

«Однако пушка, которую обычно разряжают, ставят на предохранитель и на всякий случай обесточивают, не только выстрелила, но и точно попала в цель, снеся оперение Су-30СМ, который вскоре разбился», — говорится в публикации.

Су-30 рухнул в 45 километрах от аэропорта Хотилово. Обломки военные и сотрудники МЧС обнаружили через четыре часа поисков. На земле в результате падения истребителя никто не пострадал.

Отвечать за произошедшее, скорее всего, будет пилот Су-35. Не исключено, что в отношении него возбудят уголовное дело.

О крушении Су-30 сообщалось 22 сентября. Самолет упал у села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. Отмечалось, что ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя: самолеты проводили плановый учебно-тренировочный полет. Члены экипажа самолета, который, по одной из версий, подвергся случайной атаке, успели катапультироваться.

По факту крушения истребителя Су-30 в Тверской области проводится расследование, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Министерства обороны России.