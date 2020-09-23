Потерпевший крушение в Тверской области Су-30 образовал гигантскую воронку

Опубликованы первые фотографии с места крушения истребителя Су-30 в Тверской области. Кадры появились в Telegram-канале Life Shot.

Отмечается, что при падении истребитель погнул деревья и образовал гигантскую воронку в лесном массиве. Самолет в результате крушения сгорел дотла. После того как пилоты катапультировались, Су-30 пролетел еще около четырех километров.

В пресс-службе Минобороны России сообщили «Ленте.ру», что по факту произошедшего проводится проверка. «Расследование проводится в соответствии с руководящими документами», — сказали в ведомстве.

По данным источников ТАСС и Telegram-канала «112», Су-30 был случайно сбит другим истребителем — Су-35. Неназванные собеседники утверждали, что ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя.

О крушении Су-30 сообщалось 22 сентября. Самолет упал у села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. Экипаж Су-30 не пострадал, разрушений на земле нет.