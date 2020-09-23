В Минобороны прокомментировали крушение Су-30 в Тверской области

По факту крушения истребителя Су-30 в Тверской области проводится расследование, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны России.

«Расследование проводится в соответствии с руководящими документами», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее 23 сентября источники ТАСС и Telegram-канала «112» сообщали, что потерпевший крушение Су-30 оказался сбит другим истребителем — Су-35. ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя: самолеты проводили плановый учебно-тренировочный полет. Члены экипажа самолета, который, по одной из версий, подвергся случайной атаке, успели катапультироваться.

Инцидент произошел накануне, 22 сентября, около села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. Экипаж Су-30 не пострадал, разрушений на земле нет.