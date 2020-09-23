Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35

Истребитель Су-30, потерпевший крушение в Тверской области во вторник, 22 сентября, оказался сбит другим самолетом — Су-35. Об этом сообщает Telegram-канал «112», не указывая источники информации.

ЧП произошло во время отработки ведения воздушного боя: истребители проводили плановый учебно-тренировочный полет. Члены экипажа самолета, который, по версии «112», подвергся случайной атаке, успели катапультироваться. Они не пострадали.

Причины инцидента выясняются. По данным канала, появились версии самопроизвольного выстрела или ошибки наземных технических служб.

Эту информацию подтвердил источник ТАСС в экстренных службах Тверской области. «Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — сказал собеседник агентства.

«Лента.ру» обратилась в пресс-службу Минобороны России за комментарием, на момент публикации материала ответа не поступило.

Накануне, 22 сентября, сообщалось, что Су-30 потерпел крушение около села Дорниково в Тверской области, в 40 километрах от Вышнего Волочка. В тот же день экипаж был эвакуирован на аэродром базирования.