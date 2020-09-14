В США назвали «смертельные» российские истребители

Старые советско-российские истребители Су-27 после модернизации все еще остаются смертельным оружием, которого стоит опасаться НАТО, уверены в The National Interest.

Согласно американскому журналу, «Су-27СМ3 значительно дешевле Су-35С и обеспечивает практически такую ​​же дальность действия», однако «Су-30 потенциально лучше подходят для выполнения ударных задач».

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Издание, в частности, отмечает, что Су-27СМ3 оснащается многорежимной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис-Э», которая также используется на Су-35С. Кроме того, Су-27СМ3 оснащаются новыми двигателями и получают дополнительные точки подвеса для оружия, общее число которых в настояшее время достигает двенадцати. Вместе с усиленной конструкцией планера модернизация позволила истребителю переносить дополнительно три тонны оружия.

«Су-27СМ3 — самый совершенный самолет из исходной линейки одноместных Су-27. Но Россия также предлагает значительное количество усовершенствованных вариантов двухместного Су-30: Су-30М2 и Су-30СМ», — пишет издание.

В августе министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России до конца текущего года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130.

В том же месяце польский портал Defence24 написал, что российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь.