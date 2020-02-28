Один человек погиб при крушении вертолета под Астраханью

В Наримановском районе Астраханской области упал вертолет, один человек погиб, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пострадавших нет. Один погибший», — отметил собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС ТАСС сообщили, что крушение произошло в районе села Линейное. «На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняет, что точное место падения пока не известно, оно устанавливается. Ориентировочно вертолет рухнул в степи.

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета начали проверку.

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