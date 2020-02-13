Восстановлены последние секунды жизни депутата Хайруллина перед авиакатастрофой

Во время крушения вертолета под Казанью депутат Госдумы Айрат Хайруллин сидел на месте второго пилота. О последних секундах его жизни Telegram-каналу Mash рассказал член технической комиссии Алмаз Гараев, который участвует в расследовании авиакатастрофы.

По словам собеседника канала, у Хайруллина была лицензия пилота-любителя, фактически он мог бы помогать в управлении. Вертолет предназначен для одного пилота, второе сиденье предназначено для обучения. Перед крушением политик был чем-то занят в планшете.

Гараев отметил, что, согласно восстановленной картине, депутат мог бы выжить, если бы был хорошо пристегнут. «Погиб же из-за того, что был плохо пристегнут, не на все ремни. Поэтому так произошло», — пояснил он, добавив, что вертолет упал из-за ошибки пилотирования в тяжелых метеоусловиях.

О смерти Хайруллина стало известно вечером 7 февраля. Он летел на вертолете, который совершил жесткую посадку на лед сразу после взлета, в шести километрах от города Лаишево в Татарстане. Депутата почти выбросило на улицу и придавило весом вертолета. Он погиб на месте.

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