Депутаты Госдумы простились с Хайруллиным

Депутаты Госдумы 8 февраля простились со своим коллегой Айратом Хайруллиным, который погиб накануне в результате крушения вертолета под Казанью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Думы.

Церемония прощания состоялась в 11:00 в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. На ней присутствовали депутаты Госдумы Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фаррахов, Фатих Сибагатуллин. Известно, что Хайруллина похоронят на кладбище казанского поселка Мирный.

Ранее 8 февраля стала известна новая версия катастрофы вертолета депутата Госдумы. Причиной авиакатастрофы под Казанью могло стать то, что за штурвалом вертолета Bell-406 был не пилот, а сам Хайруллин.

Накануне сообщалось, что основными версиями крушения считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

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О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно вечером 7 февраля. По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на малой высоте.

Хайруллин был заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.

У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.

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