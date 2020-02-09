Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Названа причина авиакатастрофы под Казанью, в результате которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Baza.

По данным экспертов, вертолет разбился из-за ошибки пилота и плохой погоды. Воздушное судно попало в так называемый «снежный заряд», в результате чего пилот потерял ориентацию в пространстве и начал паниковать — он резко снизился и попытался посадить машину. Как выяснили специалисты, для того, чтобы избежать катастрофы, ему следовало подняться выше и поменять курс.

Во время посадки вертолет на большой скорости ударился хвостом о землю, после чего рухнул вниз всем корпусом — его протащило по земле около 120 метров. Хайруллин сидел спереди по левой стороне, и, когда при ударе разбились все стекла, его почти выбросило на улицу. При этом часть тела осталась внутри, и его придавило всем весом вертолета.

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О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно вечером 7 февраля. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на малой высоте.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.

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