Второй за сутки вертолет Ми-8 аварийно сел на севере России

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую аварийную посадку, на этот раз — в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, на борту вертолета находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Пострадавших нет, уточнили агентству в региональном управлении МЧС. Все люди, находившиеся на борту вертолета, были эвакуированы.

В МЧС добавили, что вертолет принадлежит компании «Взлет». Он следовал по маршруту из Усинска в Северную Хаяху и совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от пункта назначения в Заполярном районе.

Ранее вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Красноярские авиалинии», упал при взлете в Красноярском крае. По предварительным данным, у него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. При аварийной посадке пострадали шесть человек — они получили травмы разной степени тяжести, в основном это переломы.

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