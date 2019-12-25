Выросло число пострадавших при падении на бок вертолета Ми-8

Число пострадавших при жесткой посадке и падении на бок Ми-8 в Красноярском крае выросло до шести человек. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Из шести пострадавших четырех осматривают врачи, двоих оперируют. У них травмы разной степени тяжести, в основном это переломы.
Жесткая посадка вертолета Ми-8 в селе Байкит произошла 25 декабря, он должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. Причиной аварии мог стать снежный вихрь. На борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа.
Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Красноярские авиалинии», упал при взлете. По предварительным данным, у него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта, сообщили в МЧС агентству «Интерфакс».