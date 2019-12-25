Названа причина крушения разбившегося в Хабаровском крае Су-57

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте восемь километров. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в самолетостроительной отрасли.

По его словам, из-за отказа системы управления истребитель начал двигаться по винтовой траектории с креном и потерей высоты, после чего начал падать.

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Пилот пытался выровнять машину в ручном режиме, однако попытки оказались безуспешными. На критической высоте в две тысячи метров летчик принял решение катапультироваться.

Также стало известно, что пилота уже отпустили из больницы в Комсомольске-на-Амуре. После катапультирования он жаловался на боль в голеностопном суставе, но снимки не подтвердили повреждения.

Крушение произошло 24 декабря в 111 километрах от аэродрома базирования Дземги во время испытаний от завода-изготовителя. Самолет не принадлежал Минобороны, за штурвалом был пилот гражданской авиации. Упавший истребитель был первым серийным Су-57. Данную машину до конца года должны были поставить ВКС России.

Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения. Он разработан для замены Су-27 и первый полет совершил в январе 2010 года. Серийное производство истребителей было запущено в мае 2019 года, тогда же Владимир Путин потребовал закупить 76 истребителей.

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