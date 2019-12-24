Появились подробности крушения Су-57 в Хабаровском крае

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили крушение истребителя Су-57 в Хабаровском крае и рассказали подробности инцидента. Заявление пресс-службы приводит «Интерфакс».

Авария произошла во время испытательного полета в 111 километрах от аэродрома базирования, в Комсомольске-на-Амуре. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В корпорации добавили, что жертв и разрушений на земле нет.

Источник агентства сообщил, что упавший Су-57 не принадлежал Министерству обороны и испытывался гражданским летчиком. По его словам, на этой неделе должна состояться поставка Минобороны первого серийного Су-57.

Истребитель потерпел крушение ранее 24 декабря. Летчика эвакуировали вертолетом Ми-8.

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