Названа возможная причина падения на бок вертолета Ми-8

Причиной жесткой посадки и падения на бок вертолета Ми-8 в Красноярском крае мог стать снежный вихрь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру.

В ведомстве также добавили, что пострадали два человека. Ранее сообщалось о трех пострадавших — двух пассажирах и командире воздушного судна. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

Как пишет ТАСС, всего на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Пилот госпитализирован, еще один пассажир получил перелом ноги.

О жесткой посадке и падении на бок вертолета Ми-8 стало известно 25 декабря. Авария произошла в селе Байкит. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Красноярские авиалинии», упал при взлете. По предварительным данным, у него повреждена хвостовая балка.

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