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Вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8

В Красноярском крае вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при посадке, на борту были 29 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Пострадали трое человек, передают РИА Новости. Предварительно, это два пассажира и командир воздушного судна. Как отметил источник «Интерфакса», число пострадавших может увеличиться.

Авария произошла в селе Байкит. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Красноярские авиалинии», упал при взлете. По предварительным данным, у него повреждена хвостовая балка.

24 декабря в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, авария произошла в 111 километрах от аэродрома базирования Дземги во время испытаний от завода-изготовителя. Самолет не принадлежал Минобороны, за штурвалом был пилот гражданской авиации. Упавший истребитель был первым серийным Су-57. Данную машину до конца года должны были поставить ВКС России.

По данным источника ТАСС в самолетостроительной отрасли, истребитель самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте восемь километров. По его словам, из-за отказа системы управления истребитель начал двигаться по винтовой траектории с креном и потерей высоты, после чего произошло падение.

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