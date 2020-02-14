В России совершил жесткую посадку Ми-8

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Два человека оказались зажаты внутри, сообщает в пятницу, 14 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, всего на борту находились 10 человек, как минимум двое пострадали. «По предварительной информации от командира, погибших нет», — сообщил собеседник агентства.

Причиной посадки стала снежная буря, пояснили ТАСС в экстренных службах региона. «В 400-500 метрах от аэропорта Сабетты он [вертолет] попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу», — уточнил источник.

Ранее вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Красноярские авиалинии», упал при взлете в Красноярском крае. При аварийной посадке пострадали шесть человек — они получили травмы разной степени тяжести, в основном это переломы. В тот же день на севере России аварийно сел еще один Ми-8.

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