Стало известно о погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

При жесткой посадке вертолета Ми-8 В Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как пишет ТАСС, погибшими оказались два члена экипажа, которых зажало внутри вертолета.

Ранее информированный источник «Интерфакса» сообщил, что на борту находились 10 человек. Собеседник агентства заявлял, что погибших нет.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 14 февраля в 400-500 метрах от аэропорта Сабетты, сообщал источник ТАСС. Причиной стала снежная буря. У вертолета обломались лопасти, он перевернулся на крышу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!