Жесткую посадку российского самолета без шасси сняли на видео из салона

Пассажиры российского самолета, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска после излома шасси, записали происходящее в салоне во время инцидента на видео. Кадры публикует Telegram-канал «RT на русском».

На ролике, снятом из иллюминатора, видно, как лайнер садится на заснеженную взлетно-посадочную полосу. За кадром слышны нецензурные выражения пассажиров. «Вот это приземлились», — произносит один из них, после чего остальные попутчики начинают аплодировать пилотам.

Затем звучит голос командира воздушного судна, который просит оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности, и видео обрывается.

9 февраля сообщалось, что после жесткого приземления лайнера авиакомпании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, при посадке пассажирский Boeing «ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси».

Командир экипажа Владимир Котомин назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра» и отметил, что пилоты сделали все возможное, чтобы избежать крушения, но стихия оказалась сильнее. Представители перевозчика также заявили, что в аэропорту «не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе».

Boeing 737-524 совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в воскресенье, 9 февраля. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!