После жесткой посадки самолета в Усинске возбудили дело

После жесткой посадки самолета компании Utair в Усинске (Республика Коми) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

«По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва — Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси», — отметили в ведомстве.

Как рассказал один из пассажиров авиалайнера в беседе с Telegram-каналом Life Shot, при заходе на посадку самолет не успел сбросить скорость. Мужчина считает случившееся ошибкой экипажа.

При этом командир экипажа Владимир Котомин назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра». По его словам, пилоты сделали все возможное. Он заключил, что «стихия их пересилила».

Инцидент в аэропорту Усинска произошел в воскресенье, 9 февраля. По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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