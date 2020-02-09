Пассажир рассказал о жесткой посадке самолета в Усинске

Пассажир самолета компании Utair, совершившего жесткую посадку в Усинске, поделился деталями произошедшего. Шасси Boeing 737-524 были выпущены изначально, пилоты самолета шли на посадку штатно, рассказал Александр Панин принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Панина, при соприкосновении самолета с землей был жесткий удар, от которого оторвало шасси, и лайнер заскользил по полосе на большой скорости. Остановился только в самом конце, и экипаж свернул в сугроб. С правой стороны порвалось крыло и растеклось топливо, поэтому эвакуацию провели с левой.

Пассажиры отметили, что пилоты повели себя профессионально, не допустив паники на борту и объявив эвакуацию сразу после приземления.

Инцидент в аэропорту Усинска (Республика Коми) произошел в воскресенье, 9 февраля. По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Командир экипажа Владимир Котомин назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра».

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