Гендиректор «Деда Мороза» погиб при крушении вертолета по пути в Великий Устюг

В результате крушения легкомоторного вертолета Robinson R44 под Вологдой погиб Олег Васильев, гендиректор АО «Дед Мороз» — туристического предприятия, которое устраивало туры по вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом «Подъему» сообщил исполнительный директор компании Андрей Геркулесов. Информацию о нахождении предпринимателя на борту изданию подтвердили в администрации губернатора Вологодской области.

По предварительным данным, Васильев участвовал в тестировании нового маршрута для зимних туров. Вместе с ним летела девушка 1993 года рождения. Она представляла вертолетную компанию «Аэросоюз», которой принадлежало транспортное средство.

«Планировалось наладить вертолетное сообщение с вотчиной. На борту был Олег Александрович и инвестор», — отметил Геркулесов.

20 октября вертолет летел из Вологды в Великий Устюг, зацепился за высоковольтную линию и упал в реку Сухона между деревнями Бобровское и Мыс Нюксенского района. Затем его начало уносить течением, внутри находились тела людей. На месте происшествия работали 21 человек и восемь единиц техники.