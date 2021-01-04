Крушение российского Ми-24 над Арменией сочли умышленным убийством

Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-24 9 ноября на границе Армении и Азербайджана. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Изначально дело было возбуждено по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»). Теперь следствие сочло необходимым изменить ее на часть 2 статьи 105 («Умышленное убийство двух или более лиц»).

По первой статье предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, по второй — вплоть до пожизненного заключения.

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Собеседник агентства затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», — пояснил он.

Ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении рядом с границей с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. Двое российских военнослужащих погибли, еще один был ранен. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й военной базы.

Баку заявил, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными, и выразил готовность выплатить компенсацию. Крушение вертолета случилось на фоне боев в Нагорном Карабахе, которые начались еще в конце сентября. Через несколько часов после гибели Ми-24 лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.