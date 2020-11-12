Азербайджан прокомментировал крушение Ми-24 фразой «на войне как на войне»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24, передает РИА Новости.

Дипломат сказал, что окончательных выводов о причинах случившегося нет. «На войне как на войне — всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет», — отметил он.

Посол сказал, что вертолет летел вечером на низкой высоте и «не попадал на радары». «А там, когда военная обстановка, молодые ребята; видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — пояснил Полад Бюльбюль оглы.

Он добавил, что министерства обороны России и Азербайджана находятся на связи, расследованием также занимаются прокуратуры обеих стран. «Так что, я думаю, выводы будут сделаны», — заверил дипломат.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.

В тот же вечер лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армянская и азербайджанские стороны остаются на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. На линии соприкосновения и вдоль коридора, связывающего Армению и Карабах, будут развернуты российские миротворцы.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.