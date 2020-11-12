Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете

Представителям Азербайджана не стоит допускать двусмысленных заявлений в связи со сбитым азербайджанцами российским боевым вертолетом, а Москва ожидает того, что Баку как можно скорее проведет расследование и накажет виновных. Такими утверждениями в МИД России отреагировали на сказанные по поводу инцидента слова «на войне как на войне» посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, сообщает РИА Новости.

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — приводит агентство слова представителей МИД.

«На войне как на войне, всякое может быть» — так Бюльбюль-оглы прокомментировал гибель двоих российских летчиков ранее сегодня.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. Российская сторона не стала открывать ответный огонь. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.

В тот же вечер лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армянская и азербайджанские стороны остаются на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. На линии соприкосновения и вдоль коридора, связывающего Армению и Карабах, будут развернуты российские миротворцы.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.