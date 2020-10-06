Посол Азербайджана заявил об отсутствии смысла в диалоге по Карабаху

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что не видит смысла в диалоге по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе при нынешней политике Армении. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в ходе телефонных переговоров главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров.

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При этом посол указал, что в ситуации, когда вооруженные силы Армении «провокационно атакуют города и районы Азербайджана», которые не граничат с Нагорным Карабахом, а также нарушают международное право и совершают военные преступления, смысл вести переговоры отсутствует.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Ереван может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, конфликты необходимо урегулировать на основе взаимных уступок. Он подчеркнул, что Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании иностранных наемников и террористов в вооруженном конфликте. США и Франция подтвердили факт переброски сирийцев в Азербайджан. МИД России также заявлял, что осведомлен об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.