Появились подробности спасения штурмана сбитого Азербайджаном вертолета

Появились подробности спасения летчика-оператора российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, штурману звена Владиславу Г. удалось спастись, выпрыгнув из горящего вертолета после попадания в него снаряда ПЗРК. Отмечается, что 25-летний штурман успел открыть дверь и покинуть кабину во время падения машины.

Материалы по теме Российский военный вертолет сбит над территорией Армении Ми-24 подбит выстрелом ПЗРК с азербайджанской стороны. Погибли два члена экипажа

По данным Baza, пострадавший получил легкие ранения.

Ранее 10 ноября президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого вертолета. По словам главы государства, в результате крушения российского Ми-24 погибли командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Кроме того, Путин отметил, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл.

9 ноября стало известно о том, что военные Баку из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24, принадлежащий вооруженным силам России. Два члена его экипажа погибли. По официальным данным, он сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. Баку признал свою вину в случившемся и выразил готовность выплатить компенсацию.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета. Производство начато по статье 342.2 («Халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса Азербайджана. Сотрудники прокуратуры при участии военных экспертов провели осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросили военнослужащих и провели другие следственные действия.