В Азербайджане возбудили уголовное дело после крушения российского вертолета

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24 над территорией Армении в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Производство начато по статье 342.2 («Халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса Азербайджана. Сотрудники прокуратуры при участии военных экспертов провели осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросили военнослужащих и провели другие следственные действия.

Генпрокуратура Азербайджана находится на связи со своими российскими коллегами.

9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета. Азербайджанская сторона в тот день пообещала начать расследование ситуации.

Российский Ми-24 был сбит со стороны азербайджанского города Нахичевань 9 ноября. По данным Министерства обороны России, он сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал вину в крушении вертолета.