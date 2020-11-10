Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа военного вертолета, который был сбит Азербайджаном над территорией Армении. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в результате крушения российского Ми-24 погибли командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Кроме того, Путин отметил, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл.

В ходе совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК Путин почтил минутой молчания память погибших. Также он поручил главе военного ведомства Сергею Шойгу оказать помощь семьям разбившихся летчиков.

9 ноября стало известно о том, что военные Баку из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24, принадлежащий вооруженным силам России. Два члена его экипажа погибли. По официальным данным, он сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. Баку признал свою вину в случившемся и выразил готовность выплатить компенсацию.