В Армении открыли памятный камень на месте гибели российских летчиков

В Араратской области Армении открыли памятный камень на месте гибели российских летчиков из экипажа вертолета Ми-24, сбитого вооруженными силами Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает ТАСС.

В память о пилотах был проведен молебен. Прямую трансляцию вели местные новостные порталы.

Ми-24 был сбит над Арменией недалеко от границы с Азербайджаном 9 ноября. Погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина. Еще один военнослужащий был ранен. МИД Азербайджана признал, что вертолет по ошибке был сбит вооруженными силами республики, и выразил готовность выплатить компенсацию.

Через несколько часов лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении боев в Карабахе, которые продолжались с 27 сентября. По итогам конфликта под контроль Баку перешли ряд территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.