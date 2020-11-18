Президент Армении наградил экипаж сбитого российского вертолета

Президент Армении Армен Саркисян наградил медалью «За боевые заслуги» экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого Вооруженными силами Азербайджана 9 ноября. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саркисяна.

«За храбрость и преданность при выполнении служебных обязанностей наградить медалью "За боевые заслуги" военнослужащих ВС России: командира вертолетного звена вертолетной эскадрильи майора Юрия Ищука (посмертно), техника-инструктора старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно), пилота-оператора старшего лейтенанта Владислава Грязина», — сказано в сообщении.

Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести. Баку признал, что случайно сбил вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».

Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими силами, а также вдоль коридора, соединяющего Армению с Карабахом, будут находиться российские миротворцы.