Азербайджан раскритиковал слова своего посла в России о крушении Ми-24

Администрация президента Азербайджана раскритиковала слова посла страны в России Полада Бюльбюль-оглы о крушении российского Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в администрации заявление дипломата считают неуместным. Он подчеркнул, что руководители зарубежных представительств страны должны воздерживаться от самовольных заявлений, которые противоречат официальной позиции Баку и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике.

Ранее Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 словами «на войне как на войне». В МИД России в ответ заявили, что представителям Азербайджана не стоит допускать двусмысленных заявлений в связи со сбитым азербайджанцами российским боевым вертолетом, а Москва ожидает того, что Баку как можно скорее проведет расследование и накажет виновных.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. Российская сторона не стала открывать ответный огонь. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.

В тот же вечер лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армянская и азербайджанские стороны остаются на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. На линии соприкосновения и вдоль коридора, связывающего Армению и Карабах, будут развернуты российские миротворцы.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.