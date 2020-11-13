Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения коронавируса
Китай заключит крупнейшее соглашение о свободной торговле в мире
Военные эксперты оценили вооружение российских миротворцев в Карабахе
Депутат раскритиковал Познера за слова о «фашистских чертах» СССР
Работники отелей перечислили самые возмутительные просьбы постояльцев
В России оценили перспективы ракетного договора в случае победы Байдена
Полуобнаженные модели с рыбами в руках снялись для любителей рыбалки
Синоптик рассказал о погоде грядущей зимой в России
Глава Минздрава США сравнил программы Трампа и Байдена по борьбе с коронавирусом
Новости партнеров

Азербайджан раскритиковал слова своего посла в России о крушении Ми-24

Перейти в «Мою Ленту»
Хикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Администрация президента Азербайджана раскритиковала слова посла страны в России Полада Бюльбюль-оглы о крушении российского Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в администрации заявление дипломата считают неуместным. Он подчеркнул, что руководители зарубежных представительств страны должны воздерживаться от самовольных заявлений, которые противоречат официальной позиции Баку и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике.

Ранее Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 словами «на войне как на войне». В МИД России в ответ заявили, что представителям Азербайджана не стоит допускать двусмысленных заявлений в связи со сбитым азербайджанцами российским боевым вертолетом, а Москва ожидает того, что Баку как можно скорее проведет расследование и накажет виновных.

9 ноября азербайджанские военные из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России. Два члена экипажа погибли. Российская сторона не стала открывать ответный огонь. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию.

В тот же вечер лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, армянская и азербайджанские стороны остаются на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. На линии соприкосновения и вдоль коридора, связывающего Армению и Карабах, будут развернуты российские миротворцы.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
Азербайджан прокомментировал крушение Ми-24 фразой «на войне как на войне»
Турция снова заявила о своих миротворцах в Карабахе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Особенности национальной трагедии

Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?
03:23Сегодня

Названы возможные преемники Зеленского

01:40Сегодня

Одного из лидеров оппозиции Армении освободили

00:26Сегодня

Зеленский решил сам рассказывать новости из-за негатива в СМИ

Бывший СССР00:0211 ноября

Ключ к Карабаху

Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет?
23:1612 ноября

Жители Минска вышли на улицы после смерти избитого задержанного

21:5112 ноября

Армения исключила любую роль Турции в миротворческих операциях в Карабахе

21:1812 ноября

Зеленский рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом

Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
20:4612 ноября

В Минске умер избитый задержанный

20:1212 ноября

«Мисс Белоруссию — 2008» арестовали почти на месяц за участие в протестах

19:5712 ноября

Оценены результаты войны в Карабахе для России и Турции

Россия
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Еще один российский медик заразился коронавирусом после прививки «Спутник V»
Российским мусульманам запретили браки с иноверцами
Что говорят юристы и кто в РПЦ задумался о таком же запрете для христиан?
Анастасия Ракова рассказала о поддержке приемных семей в Москве
«Многие чеченцы воспринимают эту идею с улыбкой»
 
«Народ осознал, что чуда не будет»
 
Все материалы
Мир
ЕС предложил оказать пострадавшим в карабахском конфликте гуманитарную помощь
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трамп ввел новые ограничения против китайских компаний
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
На пути российских военных в Сирии сработало взрывное устройство
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Полиция провела спецоперацию в швейцарском городе
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Российский суд освободил опального инвестора из США из-под ареста
Крупнейшая газовая компания США пообещала обнулить выбросы
Оценено влияние пандемии на социальное неравенство в России
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Тинькофф вернул докоронакризисный прогноз по прибыли на 2020 год
Самый лучший день
Как максимально сэкономить на предложениях Сбера
Все материалы
Силовые структуры
Российского заключенного убили в колонии во время тюремного застолья
Российские следователи возбудили дело из-за сбитого Азербайджаном вертолета
Погибший в бойне на аэродроме в Воронеже прикрыл собой сослуживцев
«Все знали про его приступы агрессии»
Российский солдат устроил бойню на военном аэродроме. Почему он расстрелял сослуживцев?
Российского экс-чиновника обвинили в афере на 800 миллионов рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
Партнерский материал
Связанные одной цепью
Как устроен интернет и почему он стал одной из самых надежных систем в мире
Все материалы
Ценности
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Названа цена купе-кроссовера Geely Tugella для России
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
На выпуск гражданских Aurus потратят 6,6 миллиарда рублей
На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США
Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки
Владельцы BMW смогут выбрать, кому принадлежит Крым
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы