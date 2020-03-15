Раскрыты условия содержания заключенных в Гуантанамо

Условия содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо за последние несколько лет немного улучшились. Об этом рассказал журналист Кэрол Розенберг (Carol Rosenberg), чей репортаж опубликовало издание The New York Times.

В частности, заключенным позволяют гулять без цепей в двух раздельных блоках до закрытой со всех сторон площадки на открытом воздухе. Там они могут помолиться или поесть с другими. Находиться разрешается группами от шести до восьми человек.

В одном из блоков заключенные самостоятельно смастерили стол для пинг-понга. Кроме того, в каждом блоке есть камера, превращенная в общую кладовую. Там есть холодильник, микроволновая печь, а также специи для еды.

В январе психолог Джеймс Митчелл (James Mitchell), сотрудничавший с ЦРУ и помогавший разработать программу усиленного допроса подозреваемых в терроризме, рассказал подробности о пытках в американской тюрьме Гуантанамо. По его словам, американские военные использовали в отношении заключенных пытки водой, удары о деревянную стену, а также помещение в небольшую коробку, иногда наполненную насекомыми.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.

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