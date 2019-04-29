Главу тюрьмы Гуантанамо уволили

Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили за семь недель до того, как он должен был покинуть свой пост. Об этом сообщает The New York Times.

Как говорится в заявлении Южного командования США, Ринга освободил от должности адмирал ВМС США Крейг Фаллер в связи с «потерей доверия к его способности нести командование». Теперь исполнять обязанности руководителя тюрьмы и базы будет его заместитель бригадный генерал Джон Хасси.

Отмечается, что об увольнении Рингу сообщили 27 апреля. Произошло это после начатого в марте и длившегося месяц расследования. С чем оно было связано, а также другие подробности произошедшего не сообщаются. Указывается, что военачальник будет временно назначен на другую должность в рядах Южного командования.

Ринг — бывший командующий авианосца «Нимиц» (USS Nimitz). Он занял пост командующего базой в Гуантанамо в апреле 2018 года и должен был быть заменен во время плановой ротации на второй неделе июня.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.

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