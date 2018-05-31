Румыния помогала США пытать заключенных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Румынию выплатить 100 тысяч евро саудовцу Абд аль-Рахиму аль-Насири, который подвергался пыткам в секретной тюрьме ЦРУ на территории Бухареста. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 31 мая.

Суд постановил, что страна виновна в нарушении прав человека, и потребовал провести расследование и наказать ответственных за преступления.

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Гражданин Саудовской Аравии аль-Насири, обвиняемый в организации нападения на американский эсминец «Коул» (USS Cole) в 2000 году в Йемене, содержался в секретной тюрьме с 2003 по 2006 год. В настоящее время он находится в заключении на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.

Ранее 31 мая Европейский суд обязал Литву выплатить 130 тысяч евро компенсации Абу Зубайде, обвиняемом в причастности к терактам террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Он также находится в заключении в Гуантанамо.

В 2014 году ЕСПЧ предписал Польше выплатить мужчинам компенсации. Аль-Насири получил 100 тысяч евро, Зубайда —130 тысяч.

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