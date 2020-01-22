Появились подробности о пытках террористов в Гуантанамо

Психолог Джеймс Митчелл (James Mitchell), сотрудничавший с ЦРУ и помогавший разработать программу усиленного допроса подозреваемых в терроризме, рассказал подробности о пытках в американской тюрьме Гуантанамо. Об этом он сообщил в ходе досудебного слушания на военной комиссии, передает The Guardian.

По его словам, во время допросов по делу о теракте 11 сентября 2001 года американские военные прибегали к пыткам. Так, они использовали в отношении заключенных пытки водой, удары о деревянную стену, а также помещение в небольшую коробку, иногда наполненную насекомыми. Эти методы были одобрены в июле 2002 года министерством юстиции США при администрации Джорда Буша-младшего.

Митчелл признал, что пытался остановить несколько допросов, которые вышли из-под контроля, однако он не смог остановить случаи неправомерного поведения со стороны высокопоставленного военного. По его мнению, в основе злоупотреблений в отношении подозреваемых лежал подход «причинять боль человеку, пока он не скажет то, что нужно, а затем причинять ему еще большую боль, чтобы выяснить, не врет ли он».

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Психолог пояснил, что он неохотно согласился курировать допрос одного из подозреваемых — Абу Зубайды — из-за опасений перед возможной второй волной атак, в том числе включающей применение ядерного оружия. «Я чувствовал, что мое моральное обязательство защитить жизни американцев перевешивало временный дискомфорт террористов, которые взялись за оружие против Америки», — подытожил он.

В апреле 2019 года руководителя Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили в связи с «потерей доверия к его способности нести командование».

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

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