В США заговорили о закрытии тюрьмы Гуантанамо

Кандидат на пост главы Пентагона, отставной американский генерал Ллойд Остин заявил о необходимости закрыть американскую тюрьму Гуантанамо. Такую позицию он выразил во время ответов на вопросы членов комитета сената Конгресса по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

«Я считаю, что пришло время тюрьме Гуантанамо закрыть свои двери», — подчеркнул Остин. Он пообещал, что в случае утверждения своей кандидатуры на эту должность разработает план дальнейших действий в отношении оставшихся 40 содержащихся там человек.

По мнению отставного генерала, Пентагон должен обеспечить им правовую помощь и гуманное отношение. Кроме того, новая администрация США не намеревается направлять в тюрьму новых людей и будет стремиться закрыть ее, заверил он.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

21 января 2009 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение не было исполнено. В начале 2018-го президент США Дональд Трамп подписал приказ о сохранении военной тюрьмы в Гуантанамо.