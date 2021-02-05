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Врач дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Врач-инфекционист Евгений Тимаков дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну в легкой форме. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил специалист, иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом в этот период в легкой форме или бессимптомно, к лету может значительно снизиться. «Для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — отметил он.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок развеял 11 мифов о вакцинации от коронавируса. Следование идее о том, что переболевшие COVID-19 не должны прививаться, может привести к повторному заражению, так как со временем антитела исчезают, подчеркнул врач.

Вакцинация групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».

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