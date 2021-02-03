Иммунолог развеял 11 мифов о вакцинации от коронавируса

Следование идее о том, что переболевшие COVID-19 не должны прививаться, может привести к повторному заражению, так как со временем антитела исчезают. Этот и еще десять мифов в разговоре с «Аргументами и Фактами» развеял иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Следующие два неверных утверждения — перед вакцинацией надо сдать тесты на антитела и на наличие бессимптомного течения коронавируса. По словам медика, эти факторы никак не помешают действию вакцины, а сама она не нанесет вред организму.

Четвертый миф — прививка противопоказана пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Болибок отметил, что именно этим категориям граждан вакцинация жизненно необходима, но проходить ее надо в период ремиссии. Также перед процедурой лучше обратиться к врачу, который подберет схему для профилактики проявления пост­вакцинальных реакций. Например, при диабете пациенту рекомендуют внимательно контролировать уровень сахара в крови, астматикам — повысить дозу ингаляционных препаратов, гипертоникам ненадолго назначают дополнительные препараты для снижения давления.

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Иммунолог также развеял вредный миф о том, что после первого укола препаратом иммунитет снижается и возрастает опасность заражения. На самом деле антитела к инфекции начинают появляться уже через несколько дней, но их может быть недостаточно, чтобы избежать инфицирования, поэтому до повторной прививки необходимо соблюдать меры безопасности.

После двух этапов вакцинации человеку стоит продолжать носить маску в общественных местах, так как прививка не дает полной защиты от вируса. При этом если вакцинированный человек все же заболеет, то инфекция будет протекать в легкой или бессимптомной форме, а сам он будет заразен. Это вторая причина, почему нужна маска.

Седьмой пункт — запрет на прием алкоголя после прививки. Специалист указал, что вакцина подействует в любом случае, но спиртное может вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой, так как первое время организм становится очень восприимчив к различным вредным воздей­ствиям. Поэтому же после укола несколько дней лучше избегать посещения бани и сауны, стрессов, переохлаждений.

Еще два мифа касаются повышения температуры после введения препарата. Существует заблуждение, что это опасная реакция, при этом якобы температуру нельзя сбивать, иначе не появится иммунитет. В действительности температура считается естественным ответом тела на встречу с ­вирусом, и при плохом самочувствии можно пить жаропонижающие.

Болибок указал, что существующие препараты защищают в том числе от мутировавшего коронавируса. А если у человека есть иммунитет к аденовирусу, то вакцина все равно подействует, и именно поэтому ее проводят в два этапа, с использованием двух аденовирусов 26-го и 5-го серотипов. «Вероятность того, что на момент прививки у человека имеется высокий титр антител к обеим разновидностям аденовируса, ничтожна, ведь иммунитет к аденовирусам нестоек», — заключил иммунолог.