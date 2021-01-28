В центре Гамалеи рассказали о нулевой летальности после вакцины «Спутник V»

После вакцинации отечественным препаратом «Спутник V» не зарегистрировано случаев смерти или серьезных побочных реакций. Эти данные о нулевой летальности раскрыла старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Дарья Егорова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, высокая безопасность вакцины была подтверждена в ходе пострегистрационных испытаний. «Мы не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — рассказала она.

Егорова добавила, что эпидемиологическая эффективность прививки составляет более 91 процента для всех групп пациентов, а эффективность по выработке клеточного иммунитета близка к 100 процентам.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что в ближайшие несколько недель «Спутник V» будет зарегистрирован более чем в 25 странах.

В России против COVID-19 зарегистрированы вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», первый препарат уже используют для вакцинации населения. В США граждан начали прививать препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.