Терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом в эфире Первого канала рассказала главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, передает РИА Новости.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — перечислила она. При этом врач указала, что побочные эффекты могут длиться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.

Драбкина также отметила, что в редких случаях может появиться жар. В таком случае можно сбить температуру парацетамолом, и «бежать за помощью никуда не нужно».

1 февраля аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов рассказал, что, чтобы усилить эффект от вакцинации, в том числе против коронавируса, стоит принимать препараты и средства, усиливающие иммунитет. При этом медик подчеркнул, что препараты для усиления иммунитета может назначать только врач, исходя из возраста и состояния пациента. В первую очередь они нужны пожилым и пациентам из групп риска.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, что после вакцинации от коронавируса россиянам необходимо соблюдать четыре главных правила, чтобы избежать побочных эффектов или неприятных последствий прививки. «После вакцинации нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Еще одна рекомендация — это не повышать температуру, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты», — сказал он. Кроме того, желательно в первые сутки не заниматься спортом или подвергать организм иным физическим нагрузкам. Также рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя.