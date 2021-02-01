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Врач назвал россиянам способ усилить эффект вакцинации

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Чтобы усилить эффект от вакцинации, в том числе против коронавируса, стоит принимать препараты и средства, усиливающие иммунитет. Такой способ россиянам назвал врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов, передает «Вечерняя Москва».

Костинов объяснил, что человек может заболеть через два-три дня после прививки, так как «цепляет» на себя вирус или бактерию.

Медик подчеркнул, что препараты для усиления иммунитета может назначать только врач, исходя из возраста и состояния пациента. В первую очередь они нужны пожилым и пациентам из групп риска.

Он добавил, что ухудшение состояния после прививки от коронавируса — вариант нормы при любой вакцине, так как организм реагирует на введение инородного тела. Врач предупредил, что у человека может подняться температура, болеть место укола. В таком случае стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты.

Ранее сообщалось, что для проверки эффективности прививки от коронавируса надо сдать тест на антитела. Как объяснил вирусолог Александр Чернов, иммунитет, который формируется после вакцинации, может сохраняться разное время, но бывает, что должный эффект не появляется. Чтобы проверить его наличие, нужен тест на антитела.

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