Вирусологи раскрыли способ проверить эффективность прививки от коронавируса

Российский вирусолог рассказал, что эффективность прививки от коронавируса можно проверить с помощью теста на антитела. Об этом заявил научный сотрудник Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает НТВ.

Так, специалист уточнил, что иммунитет, который формируется у человека после вакцинации, может сохраняться разное время. Тем не менее бывают единичные случаи, когда прививка не дает должного эффекта, и, чтобы проверить это, необходимо сдать тест на антитела в любой из медицинских лабораторий.

«Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца», — пояснил Чепурнов.

Его слова дополнил другой эксперт — профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что российские вакцины можно считать качественными, однако формирование антител у разных людей индивидуально. «Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного», — подчеркнул он.

Кроме того, вирусологи напомнили, что бывает еще один тип иммунного ответа — клеточный. Но проверить его можно только при помощи сложных лабораторных исследований.

В январе вирусолог и доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов описал действие вакцины от коронавируса. По его словам, прививка способствует выработке высокого титра антител, что делает вероятность заражения крайне низкой. А если инфекция и попадает в организм, то с прививкой она быстро проходит.