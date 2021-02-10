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В ЕС заявили об отсутствии заявки на одобрение «Спутника V»

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока что не получило заявку на регистрацию российской вакцины «Cпутник V». Об этом в среду, 10 февраля, сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

«На текущий момент ЕМА не получило заявку на одобрение вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии в России, хотя ряд отчетов говорит об обратном», — сказано в публикации.

Днем ранее в ЕМА сообщили, что дали возможность для подачи заявки, а Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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